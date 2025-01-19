СБУ задержала адвоката, вербовавшего агентов для российской разведки: что о нем известно

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали адвоката, работавшего на Российскую военную разведку (ГРУ). Он вербовал новых агентов для этой спецслужбы и защищал в судах уже разоблаченных приспешников врага.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи зафиксировали, как он помогал россиянам подбирать корректировщиков для обстрелов на территории Украины, а после задержания одного из таких агентов он брался за его защиту в суде.

Адвокат был завербован российским офицером ГРУ Виталием Наумовым еще в 2015 году во время личной встречи в России. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он активно искал новых агентов, передавал российской спецслужбе важную информацию о сотрудниках СБУ, занимавшихся разоблачением предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям ГРУ.

За свою деятельность он получал деньги из-за анонимных переводов от Наумова. Во время обысков у него был найден мобильный телефон, которым он пользовался для связи с врагом и другими агентами.

Подозреваемому объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения. За это ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Дело сопровождает Офис Генерального прокурора, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Третьей штурмовой указали, где еще нужно искать российских агентов

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