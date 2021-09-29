СБУ задержала агента ФСБ, который в Ровенской области убил украинского офицера

СБУ задержала агента ФСБ, который в Ровенской области убил украинского офицера

Злоумышленники получили от ФСБ также и оружие.

СБУ задержала завербованного агента ФСБ, который в 2016 году в Ровенской области убил украинского офицера военного подразделения спецназначения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Следствие установило, что российская ФСБ завербовала двух граждан Украины для выполнения разведывательно-диверсионных задач. В апреле 2016 они прибыли с территории РФ в Украину. Агенты ФСБ должны были собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и работниках отечественных оборонных предприятий. Информацию российские агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии злоумышленники получили от ФСБ задание убить украинского спецназовца. Для этого они получили оружие из РФ и убили украинского офицера.

Первого агента вражеских спецслужб задержали в ноябре 2016 года, когда он пытался выехать из Украины. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Другого подозреваемого задержали недавно и объявили ему о подозрении.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала предателя, который руководил аэропортом в оккупированном Симферополе.

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