СБУ задержала агента, который координировал удары по украинским радиолокационным станциям

В Черкасской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по военной и энергетической инфраструктуре центрального региона Украины.

Об этом сообщила прессслужба СБУ.

"Чтобы подготовить новую серию воздушных атак, оккупанты надеялись получить координаты радиолокационных станций украинского ПВО. Для этого фсб дистанционно завербовала 46-летнего местного жителя, попавшего «в поле зрения» кафиров, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах", — говорится в сообщении.

Он был завербован и начал выполнять задачи: объезжал местность, пытаясь найти позиции противовоздушной обороны Украины, а также регистрировал геолокацию критически важных объектов, таких как энергетические объекты, для их дальнейшего поражения российскими ракетами.

Задачей агента также была установка скрытой вебкамеры напротив потенциальной цели для корректировки воздушных атак РФ. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила его на раннем этапе его деятельности и задержала "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон с анонимным чатом, который он использовал для связи с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. В результате агенту было объявлено подозрение в государственной измене, и он находится под арестом. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине задержали 6 поджигателей, работавших на спецслужбы РФ.

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