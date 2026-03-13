СБУ задержала агента РФ, который готовил покушение на Белецкого: как хотели убить командира

Андрей Белецкий

Правоохранители предотвратили убийство командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого по заказу российских спецслужб. Агент россиян готовил ракетно-бомбовый удар по украинскому командиру, когда тот находился в зоне боевых действий.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

Покушение на Андрея Белецкого - что известно

По данным правоохранителей, агентом оказался оператор БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области. По материалам дела, фигурант был завербован российскими спецслужбами из-за своей бывшей жены, проживающей на временно оккупированной территории Запорожской области и работающей на РФ.

Фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия Билецкого на позицию своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать грифованную информацию у коллег по службе.

Задержание агента РФ готовившего покушение на Андрея Белецкого / © СБУ

В рамках своей задачи он должен был слить россиянам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел. Для конспирации связи с РФ агент регулярно удалял сообщения из переписки.

СБУ разоблачила мужчину еще на начальном этапе его шпионской деятельности, а затем поэтапно документировала его контакты со спецслужбами РФ и обезопасила локации соответствующих Сил обороны.

Как указывают в СБУ, предотвратить попытку убийства Белецкого удалось при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди.

«Крота» задержали на территории гарнизона и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенное в условиях военного положения, за которое ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Он находится под стражей.

Ранее мы писали о том, как российские агенты арендовали квартиры возле Офиса президента, чтобы убить Владимира Зеленского.