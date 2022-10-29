СБУ задержала агента РФ: шпионил за HIMARS на юге и корректировал ракетные удары по Никополю

Служба безопасности задержала российский агент. Он шпионил по позициям HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 на юге Украины. Именно это были основные задачи предателя.

Об этом сообщили прессслужбы СБУ и Офиса генерального прокурора.

Злоумышленник также корректировал удар по Никополю на Днепропетровщине. В частности, он передал GPS-координаты объектов энергетической инфраструктуры. Затем "отчитывался" оккупантам о последствиях воздушных атак.

Следствие установило, что предателем оказался житель села Вышетарасовка Никопольского района. Мужчину после начала полномасштабного вторжения завербовали представители российских спецслужб.

"Он посылал врагу координаты расположения ВСУ со ссылкой на Google Maps, которые в это время вели обстрел военных объектов врага, и сообщения с требованием срочно нанести удар по позициям украинских военных", — отмечают в сообщении ОГ.

Информатор сотрудничал с врагом через Telegram. Мужчина был разоблачен при выполнении очередного задания врага. Ему объявлено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Как сообщалось, соратник бывшего народного депутата-изменника Ильи Кивы, днепровский бизнесмен в сфере IT был российским корректировщиком. В частности, он корректировал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и охотился за перемещением сил ПВО Вооруженных Сил.

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