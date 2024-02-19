СБУ задержала агента российской разведки: готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям

Предателем оказался 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область.

СБУ задержала агента российской разведки, который готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям Черкасской области. Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где лечат раненых воинов Сил обороны.

"Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам. Таким образом они надеялись перерезать пути поставок оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск", — говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме.

Как установило расследование, фигурантом является 45-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

Установлено, что российская разведка привлекла мужчину к сотрудничеству из-за его знакомого – боевика оккупационной группировки РФ, дислоцирующейся на временно оккупированной части территории Луганской области.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что СБУ задержала предателя Николаевской области, который помогал оккупантам.

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