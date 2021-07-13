СБУ задержала агента российской разведки, который собирал информацию о должностных лицах и военных

Злоумышленник был задержан на Кировоградщине. Сейчас ему сообщено о подозрении.
Украинец, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой, после возвращения в Украину по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества и тому подобное.
Об этом во вторник, 13 июля, сообщает пресс-центр СБУ.
"Указанные сведения должны быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц в страну-агрессора или на оккупированные ею территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству", — говорится в сообщении.
Отмечается, что собранные данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.
"В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем разведки РФ, банковские карты" Сбербанка России ", удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур", — сообщили в СБУ.
Злоумышленник был задержан на Кировоградщине. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним:
- Ранее в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца. Местный житель готовил теракт. Злоумышленника задержали правоохранители после того, как он заложил взрывчатку.
- А разоблаченного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб, ученого из Харькова приговорили к 12 годам лишения свободы. Мужчину обвиняют в государственной измене.