СБУ задержала агента российской разведки, который собирал информацию о должностных лицах и военных

СБУ задержала агента российской разведки, который собирал информацию о должностных лицах и военных

Злоумышленник был задержан на Кировоградщине. Сейчас ему сообщено о подозрении.

Украинец, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой, после возвращения в Украину по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества и тому подобное.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

"Указанные сведения должны быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц в страну-агрессора или на оккупированные ею территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.

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"В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем разведки РФ, банковские карты" Сбербанка России ", удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур", — сообщили в СБУ.

Злоумышленник был задержан на Кировоградщине. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

Ранее в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца. Местный житель готовил теракт. Злоумышленника задержали правоохранители после того, как он заложил взрывчатку.

Местный житель готовил теракт. Злоумышленника задержали правоохранители после того, как он заложил взрывчатку. А разоблаченного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб, ученого из Харькова приговорили к 12 годам лишения свободы. Мужчину обвиняют в государственной измене.

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