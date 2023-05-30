СБУ задержала агента российской разведки: собирал данные о маршрутах ВСУ

Служба безопасности Украины задержала "элитного" информатора российского ГРУ, который шпионил за украинскими военнослужащими на Донбассе. Поклонник-путинист собирал для врага разведданные в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что предатель уделял особое внимание маршрутам движения украинских военных колонн, переправлявшихся через реку Северский Донец в направлении Бахмута. Кроме того, он передавал россиянам координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

В СБУ сообщили, что мужчину, являющегося жителем Лимана, завербовала российская военная разведка. Полученные от информатора данные оккупанты использовали для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в частности, с использованием дронов. "Связным" был разведчик штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчик танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Общался агент с россиянином через "Одноклассники". В настоящее время предатель находится под стражей.

Как сообщалось, в Запорожье прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату городского совета, который являлся представителем агентурной сети РФ и корректировал ракетные удары по инфраструктуре города. По его наведению весной 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города.

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