СБУ задержала агентку РФ, причастную к теракту, во время которого погиб 15-летний "курьер"

В феврале 2025 года в Харьковской области произошел теракт, организованный спецслужбами РФ, во время которого враг взорвал своего 15-летнего агента. Служба безопасности Украины задержала соучастницу теракта и изготовила взрывчатку по указаниям оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Парень под видом курьера доставил самодельное взрывное устройство (СВУ) в воинскую часть Национальной гвардии. Подросток погиб вместе с военнослужащим, которому была адресована "посылка".

СБУ задержала 28-летнюю безработную из Харькова, которая по инструкциям российских спецслужб изготовила СВУ. Взрывное устройство было оснащено дополнительными элементами для максимального поражения и мобильным телефоном для дистанционной активации. Агент оставила сумку со взрывчаткой в своем подъезде, откуда ее забрал школьник.

«После этого несовершеннолетний агент заказал такси и вместе со взрывчаткой выехал в подразделение Нацгвардии. Враг отслеживал весь маршрут агента с помощью GPS-навигации в его телефоне. Когда оккупанты зафиксировали прибытие фигуранта в пункт назначения, они дистанционно активировали СВП и ликвидировали своего агента как «лишнего свидетеля», - говорится в сообщении.

СБУ определило местонахождение женщины, которая изготовила взрывное устройство. Правоохранители задержали ее по месту жительства в Харьковской области.

Во время обыска у злоумышленницы были изъяты составляющие для изготовления нового СВУ и мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с РФ. Задержанную подозревают за пособничество в террористическом акте и незаконное хранение взрывного устройства.

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"СБУ предостерегает украинцев: спецслужбы рф начали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а потом избавляются как от лишних свидетелей. Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить", — говорится в сообщении.

Напомним, полиция задержала 19-летнюю девушку, которая действовала по заказу врага и готовила взрыв вблизи областного управления полиции.

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