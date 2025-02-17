СБУ задержала агентов России, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском

СБУ и Национальная полиция Украины задержали российскую агентурную группу, которая по заказу вражеских спецслужб взорвала курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности и полиция задержали двух российских агентов, которые 5 февраля в Хмельницкой области совершили заказной теракт. Злоумышленники "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к определенной российскими спецслужбами цели. Речь идет о здании ТЦК в Каменце-Подольском.

В результате взрыва возле здания ТЦК курьер погиб на месте, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

В течение суток после теракта удалось задержать обоих исполнителей преступления. В последующие дни была задокументирована их связь со спецслужбой РФ.

Фигурантами оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа. Враг завербовал их через телеграм-канал по поиску "легких" заработков. Оба злоумышленника действовали отдельно, но имели общего российского куратора.

Так, по инструкции вражеского куратора несовершеннолетний агент изготовил самодельную взрывчатку. Для максимального поражения он начинил ее гайками, обрезками арматуры, а также оборудовал мобильным телефоном для дистанционной детонации.

После этого студент заложил взрывчатку в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ. Российский спецслужбист сообщил координаты другому агенту – наркозависимому, который затем забрал взрывчатку.

Позже наркозависимый должен был доставить взрывчатку под видом посылки в здание ТЦК. Мужчина понял, что его могут попытаться ликвидировать как свидетеля, поэтому заказал доставку. Когда курьер прибыл под здание ТЦК, враг взорвал взрывчатку вместе с ним.

У задержанных были проведены обыски: изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами, орудия и компоненты для изготовления взрывчатки.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в террористическом акте, приведшем к гибели человека. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агентов РФ, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском

СБУ задержала агентов РФ, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском

Напомним, 5 февраля возле Каменец-Подольского ТЦК прогремел взрыв. Сообщалось о гибели человека, совершившего теракт. Среди пострадавших оказались врачи ВВК, прохожие и военный.