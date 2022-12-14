СБУ задержала автоперевозчика, предоставившего автобусы для транспортировки оккупантов из Крыма в Херсон

Служба безопасности задержала еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

СБУ задержала владельца местной компании-автоперевозчика, участвовавшего в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата Херсона. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

К перевозке оккупантов из Крыма в Херсон было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, которые находились в автопарке предприятия.

После освобождения Херсона приспешник рашистов пытался сбежать в Молдову во избежание правосудия. Впрочем, украинская спецслужба своевременно разоблачили и задержали его на попытке пересечения границы.

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС.

В начале полномасштабного вторжения мужчина поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу страны-агрессорки. Для этого предатель "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в России.

В обмен на сотрудничество враг обещал ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

Коллаборанты в Украине

Недавно в Херсоне задержали трех коллаборантов, которые собирали голоса за проведение псевдореферендума.

Всего от начала полномасштабного вторжения СБУ задержала в Украине более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.

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