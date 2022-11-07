СБУ задержала бывшего боевика "Призрака", который скрывался в России (фото)

Мужчина хотел спрятаться в Одесской области, но его разоблачили.

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки "Призрак", участвовавшего в войне против Украины на востоке. Мужчина скрывался в оккупированной части Луганской области, а затем в России.

Злоумышленник надеялся "залечь на дно" в Одесской области, однако его местонахождение установила СБУ и задержала.

По данным следствия, мужчина в марте 2015 года уехал в Ростов-на-Дону. Там он вступил в незаконное вооруженное формирование "Ангел". Оно скрыто снабжало оружие и боеприпасы террористам "ЛНР" под видом гуманитарных грузов из РФ.

Фото: СБУ

В рядах боевиков мужчина занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганщины.

Кроме того, он принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для информационных ресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на своем примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в Харькове в Службе безопасности Украины работал российский "крот", который передавал данные о Вооруженных силах Украины и работе украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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