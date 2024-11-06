СБУ задержала бывшую правоохранительницу, корректировавшую вражеские удары по ВСУ

Бывшая правоохранительница из Краматорска работала на врага и помогала корректировать удары по украинским позициям.

В Краматорске задержали местную пенсионерку, бывшую сотрудницу расформированной милиции, работавшую на врага.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Донецкой области злоумышленница передавала россиянам локации Сил обороны и ожидала оккупации Краматорска", — говорится в сообщении.

Женщина передавала россиянам информацию о локациях укрепрайонов и огневых позиций ВСУ на Краматорском направлении. Через своего знакомого, бывшего милиционера, который присоединился к террористам в 2014 году и стал комбатом в вооруженных силах РФ, она слила координаты артиллерии и маршруты движения автоцистерн с топливом.

Преступница собирала разведданные, объезжая местность на своем автомобиле. Служба безопасности Украины своевременно задержала предательницу, ей сообщили о подозрении в государственной измене. Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который готовил координаты для ракетных и дроновых атак на Николаев и Одессу.

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