СБУ задержала черниговского депутата и руководителя столичного банка за переправку уклонистов за границу

Служба безопасности заблокировала два новых канала нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

СБУ задержали в Киеве и Луцке двух организаторов нелегальной переправки мужчин за границу. Одним из них оказался депутат Черниговского районного совета от запретной партии ОПЗЖ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Депутат предлагал потенциальным призывникам незаконно уезжать за пределы Украины под видом многодетных родителей. Для этого он за деньги обещал предоставить мужчинам фальшивые свидетельства о рождении детей, а также обеспечить беспрепятственное "сопровождение" через пропускные пункты госграницы.

Стоимость таких услуг депутата составляла от 3 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Для реализации схемы злоумышленник привлек своего знакомого с Волыни как посредника для передачи денег.

Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и задержали обоих злоумышленников в областном центре во время передачи части денег.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Киеве. Установлено, что незаконную деятельность организовал директор отделения одного из столичных банков.

За 16 тыс. дол. он "гарантировал" уклонистам свое содействие в нелегальном пересечении госграницы через поддельные документы о непригодности к военной службе.

СБУ задержала чиновника вблизи его места работы после передачи ему всей суммы денежного вознаграждения.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил их под стражу.

Как уклонисты пытаются выехать из Украины

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Однако с первых дней уклонисты пытаются сбежать из Украины: они переодеваются в женскую одежду, покупают фальшивые справки о том, что воспитывают более трех детей, и другими методами пытаются уехать.

В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

Всего с начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

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