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СБУ задержала чиновника прокуратуры, который уклонистам продавал свидетельства об инвалидности

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СБУ задержала чиновника прокуратуры, который уклонистам продавал свидетельства об инвалидности

Фото: СБУ

СБУ и ДБР задержали чиновника прокуратуры, который "продавал" оформление инвалидности.

Правоохранители задержали чиновника прокуратуры, который за деньги "гарантировал" оформление группы инвалидности. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, СБУ совместно с ДБР разоблачили на мошеннической схеме заместителя руководителя одной из областных прокуратур. Во время войны он обещал местному жителю свое содействие в "ускоренной" процедуре оформления II группы инвалидности его отцу для уклонения от мобилизации. Эта услуга стоила 7,5 тысячи долларов.

“По данным следствия, полученные деньги он якобы должен передать главе комиссии медико-социальной экспертизы для решения вопроса с внеочередной выдачей соответствующих документов. Правоохранители задержали прокурора после передачи всей суммы денег. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения”, — рассказали в СБУ.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что оккупанты будут наказывать местных в Запорожской области за подписки на украинские СМИ.

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