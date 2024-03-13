СБУ задержала депутата Херсонского облсовета, которая помогала Сальдо: лечила раненых оккупантов

Служба безопасности Украины задержала депутата Херсонского облсовета, который помогал Сальдо открывать военные госпитали РФ в захваченных больницах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, предательницей оказалась действующая депутат местного облсовета. После захвата оккупантами россиян, она предложила им свою помощь в войне против Украины. Гауляйтер Сальдо впоследствии назначил ее главой так называемого "управления здравоохранения" в составе местной оккупационной администрации РФ.

“На этой должности она организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых рашистов. Кроме того, злоумышленница занималась поставкой медпрепаратов для российских войск и оккупационных органов страны-агрессора. Чтобы конспирироваться, коллаборантка выбрала себе псевдоним, который использовал во время "оформления" в псевдоучреждение и в дальнейшей подрывной деятельности в пользу России. После освобождения Херсона фигурантка сшилась в городе, надеясь избежать правосудия, позиционируя себя "вне политики", — рассказали в СБУ.

Уже со временем она планировала бежать в временно оккупированный Крым под вымышленным именем. Но СБУ своевременно разоблачила коллаборантку и задержала ее.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории). В настоящее время депутат находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, – подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в ВСУ обнаружили предателя, который планировал смертельно отравить все командование на одном из самых горячих направлений фронта.

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