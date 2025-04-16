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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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СБУ задержала диверсантов, работавших на Россию: среди них — 15-летний подросток

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Правоохранители задержали диверсантов, действовавших по заказу российских спецслужб

Правоохранители задержали диверсантов, действовавших по заказу российских спецслужб / © СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили две диверсионные группы, действовавшие в Киеве и Харькове по заданию российских спецслужб. В общей сложности были задержаны пять человек, среди которых – 15-летняя школьница.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, целями диверсантов были энергообъекты "Укрзализныци" и автомобили мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В Киеве задержаны двое переселенцев из Временного Яра в возрасте 19 и 21 год. После переезда в столицу они установили контакт с российскими кураторами через Telegram и получили инструкции по поджогу пикапов украинских военных. Их задержали с поличным, когда они уже успели поджечь два служебных автомобиля.

В Харькове задержаны три диверсанта — два студента железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая. Они подожгли 24 релейных шкафа на железнодорожных линиях прифронтового региона. По заданию россиян следующим объектом должна была стать Винница, однако диверсантов вовремя остановили.

Все фигуранты сообщены о подозрении по статьям "диверсия" и "препятствования деятельности Вооруженных сил Украины". Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ провела спецоперацию , в рамках которой задержала девять агентов, готовивших теракты и диверсии в центре и на востоке Украины по заказу России.

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