СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки, которая поддерживала оккупантов

Женщина одной из первых поддержала захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

Служба безопасности Украины задержали в Винницкой области дочь бывшего "председателя" оккупационной "администрации" Чернобаевки (Херсонская область — ред.) Юрия Турулева, которая поддерживала российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, после захвата Чернобаевки фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной громады.

"Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессорки в оккупированной части Херсона", — рассказали правоохранители.

Также известно, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией", на котором одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.

После освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Предательнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве к 11,5 годам приговорили корректировщика, который наводил российские ракеты "Калибр" на город.

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