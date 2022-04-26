СБУ задержала двух корректировщиков ударов РФ по заводам "Укроборонпрома": это работники предприятий

СБУ задержала двух корректировщиков ударов РФ по заводам "Укроборонпрома": это работники предприятий

СБУ задержала ведущего инженера одного из заводов "Укроборонпрома" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию

Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия оккупантам.

Кроме того, был задержан еще один корректировщик огня по заводам "Укроборонпрома". Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия концерна.

Изменником оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для нанесения ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

"Укроборонпром" обратился к СБУ с просьбой расследовать эти дела по подрыву обороноспособности Украины.

"Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора", – сообщил заместитель генерального директора по безопасности концерна Роман Забарчук.

Напомним, Укроборонпром уволил директора ГП "Антонов".

Ранее командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего кафиры уничтожили "Мечту" на аэродроме Гостомеля.

В ГП "Антонов" ответили, что заявление командира экипажа основывается исключительно на его личных мнениях и оценочных суждениях.

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