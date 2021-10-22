СБУ задержала двух сотрудников ГБР, которые должны были передать взятку прокурору

СБУ задержала двух сотрудников ГБР, которые должны были передать взятку прокурору

Правоохранители выполняли заказ бизнесмена-застройщика.

В Киеве сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух сотрудников Государственного бюро расследований, получивших от предпринимателя деньги для передачи взятки.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, по заказу бизнесмена правоохранители намеревались подкупить работника прокуратуры, чтобы решить вопрос с застройкой.

"Участники противоправной схемы обратились к работнику прокуратуры с "просьбой" снять арест с "нужного" земельного участка, а также закрыть соответствующее уголовное производство. За такую услугу они обещали заплатить $ 5 тысяч ", — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По информации СБУ, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.

"Они маскировали свои действия под исполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбами "закрыть глаза" на нарушения своих "клиентов". В случаях, когда им отказывались "идти навстречу", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц ", — пояснили в СБУ.

Задержанным правоохранителям сообщено о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 370 (провокация подкупа) УК Украины. Изучается возможная причастность фигурантов к другим противоправным действиям. Устанавливается круг всех лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая причастна к налаживанию канала нелегальной миграции иностранцев, а также к контрабанде и сбыту фальшивых денег.

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