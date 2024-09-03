СБУ задержала экс-нардепа, планировавшего взрывы на "Укрзализныце" и убийство Гордона

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть, связанную с элитным подразделением ФСБ России – Департаментом контрразведывательных операций. Сеть действовала в Киеве и состояла из четырех человек, которыми руководил бывший депутат от запрещенной Партии регионов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Агентная сеть занималась разведкой и диверсиями в Украине. Она имела четко распределенные роли: исполнитель диверсий, поставщик взрывчатки, агент для наблюдения и координировавший деятельность экснардеп.

Расследование установило, что агенты планировали серию подрывов на железнодорожных путях для нарушения логистики Вооруженных сил Украины. Один из таких планов включал подрыв колеи на Киевщине, используемой для перемещения техники и личного состава. СБУ смогла предотвратить этот теракт.

Кроме того, агенты собирали информацию об украинских деятелях, включая журналиста Дмитрия Гордона, с целью дальнейшей физической ликвидации. Во время обысков у задержанных были обнаружены средства связи и электронные устройства с доказательствами их деятельности.

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Все четыре задержанных находятся под стражей и подозреваются в государственной измене, диверсии и террористическом акте.

Напомним, контрразведка СБУ и Нацполиция Украины остановили агентурную группу ФСБ, планировавшую поджоги торговых центров в странах ЕС. Задержаны вербовщики поджигателей.

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