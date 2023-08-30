СБУ задержала фитнес-тренера из Полтавы, который оскорблял и плевал в бойцов ВСУ (фото)

Служба безопасности проверяет информацию о том, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использовать российские пропагандисты.

СБУ и вместе с Нацполицией задержали в Полтаве фитнес-тренера Романа Заволоку, который публично обижал украинских военных, плевался на них и публиковал соответствующие видео в Сети.

Об этом в пресс-службе СБУ и в полиции Полтавской области сообщили 30 августа.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Полтаве провокатора, который публично оскорблял украинских военных. Злоумышленником является местный фитнес-тренер — пылкий сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине", — отмечается в заявлении СБУ.

Там добавили, что был задокументирован случай, когда злоумышленник в центре Полтавы начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Мужчина безосновательно обвинил военных в развязывании войны России против Украины и якобы убийствах людей за деньги.

На этом провокатор не остановился и плюнул у одного из военных. Им оказался вернувшийся с фронта боец ВСУ. На войне он подорвался на мине и получил контузию с многочисленными ранениями.

В Полтаве задержан фитнес-тренер Роман Заволока, который оскорблял бойцов ВСУ/Фото: СБУ

В Полтаве задержан фитнес-тренер Роман Заволока, который оскорблял бойцов ВСУ/Фото: СБУ

Свои преступные действия фигурант снял на видео, а затем соответствующий ролик со своими комментариями опубликовал на своей Instagram-странице.

"Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников, воюющих с российскими захватчиками", – отметили в спецслужбе.

В ведомстве сейчас проверяют информацию о том, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения фейков о войне в Украине.

В СБУ также сообщили, что злоумышленник пытался скрываться от правосудия, однако правоохранители задержали его. Как сообщили в полиции Полтавщины, во время общения со стражами порядка фигурант вел себя агрессивно и сопротивлялся.

Задержание фитнес-тренера Романа Заволоки, оскорблявшего бойцов ВСУ/Фото: полиция Полтавской области

Сейчас следственное подразделение Полтавского райуправления полиции решает вопрос по поводу сообщения провокатору о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Роман Заволока во время задержания сопротивлялся/Фото из открытых источников

Напомним, в июле Заволока выложил видео, на котором обвиняет военных в "убийствах российских оккупантов за деньги", провоцирует бойцов и показывает им средний палец. На одном из видео злоумышленник с другом высмеяли бойца ВСУ Александра Мацька за тремор рук, который тот получил в результате контузии. После этого Заволока еще и плюнул в военного.

В отношении Заволоки полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

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