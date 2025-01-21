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СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время войны приобрел безумное состояние

СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время войны приобрел безумное состояние

Задержание фигуранта дела / Фото: СБУ

Фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

СБУ задержала главного психиатра Вооруженных сил. Он заместитель Председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

По предоставленной информации, должностное лицо с начала 2022 года приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов США.

В течение 2022-2024 года он приобрел:

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • 2 квартиры в г. Киеве;
  • 1 квартиру в г. Одесса;
  • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • БМВ Х7 2024 г.в.;
  • БМВ Х7 2022 г.в.;
  • БМВ Х5 2023 г.в.;
  • БМВ Х3 2022 г.в. и другое имущество.

Также во время обысков у чиновника нашли 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы.

Результат проведенных обысков / ©
Результат проведенных обысков
Результат проведенных обысков / ©
Результат проведенных обысков
Результат проведенных обысков / ©
Результат проведенных обысков

Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований Украины задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, допустившего дезертирство подчиненных.

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