СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время войны приобрел безумное состояние

Фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

СБУ задержала главного психиатра Вооруженных сил. Он заместитель Председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ.

По предоставленной информации, должностное лицо с начала 2022 года приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов США.

В течение 2022-2024 года он приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в г. Киеве;

1 квартиру в г. Одесса;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в.;

БМВ Х7 2022 г.в.;

БМВ Х5 2023 г.в.;

БМВ Х3 2022 г.в. и другое имущество.

Также во время обысков у чиновника нашли 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы.

Результат проведенных обысков

Результат проведенных обысков

Результат проведенных обысков

Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований Украины задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, допустившего дезертирство подчиненных.

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