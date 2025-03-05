СБУ задержала готовившего теракт в Одесской области агента ФСБ: подробности

Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, который по заказу российских спецслужб планировал теракт в южном регионе Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, имевший наркозависимость 20-летний житель Одесщины был завербован через Telegram-канал.
Ему поручили изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и замаскировать его под огнетушитель. Российский куратор передал инструкции, как изготовить взрывчатку. После этого террорист должен был оставить замаскированное устройство в определенном месте, а оккупанты планировали активировать его дистанционно.
"Перед тем, как совершить теракт, российский куратор поручил агенту выполнить "тестовую" задачу: поджечь батарейный и релейный шкафы на стратегическом направлении железнодорожного сообщения Одесщины", – говорится в сообщении.
Спецслужбы заблаговременно разоблачили преступника и задержали, когда он пытался избавиться от вещественных доказательств.
При обыске у злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, в том числе огнетушитель, химические вещества и телефон, который должен служить детонатором.
Ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о покушении на диверсию и готовке к террористическому акту.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили 55-летнего мужчину, который в видеочатах распространял информацию об украинских военных и оборонных объектах.
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