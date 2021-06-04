СБУ задержала гражданина РФ: за совершение тяжких преступлений его разыскивал Интерпол

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине.
В Полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.
Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает пресс-центр СБУ.
"Гражданин РФ находился в международном розыске с декабря 2020 года. Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.
Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее в Одессе задержали участника международной террористической организации "Исламское государство". Мужчина, согласно учету Интерпола, находился в международном розыске.