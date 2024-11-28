СБУ задержала группу российского ГРУ, которая обустраивала схроны в Харькове

Служба безопасности нейтрализовала действующую в Харькове агентурную группу российской военной разведки.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что злоумышленники обустраивали тайники с деньгами и боевыми гранатами в окрестностях города. Таким образом, фигуранты должны были создать "запас" для других агентов и диверсантов РФ для подрывной деятельности в регионе.

Согласно данным СБУ, по инструкции военной разведки РФ злоумышленники делали схроны преимущественно в лесопосадках, а затем через мессенджер отсылали координаты тайников своему российскому куратору.

Кроме того, агенты собирали разведданные о пунктах базирования сил обороны. Для этого они обходили территорию Харькова и близлежащую местность, где проводили разведку по координатам, которые поступали от оккупантов.

По данным следствия, в состав агентурной группы входили двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения милиции "Беркут" и жена одного из них — все жители Харькова.

"Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с поличным сотрудничества с российским игру, а также боевые гранаты РГД-5", — добавили в ведомстве.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала рецидивистов, поджигавших объекты для российских спецслужб.

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