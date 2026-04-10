СБУ задержала киллера-иностранца, который хотел убить офицера ВМС ВСУ
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Сотрудники контрразведки Службы безопасности сорвали попытку убийства офицера Сил обороны Украины. Иностранный киллер действовал по указаниям российских спецслужб.
Об этом сообщили в СБУ.
Российский агент был задержан «на горячем» в Одессе. Он пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.
По данным следствия, киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из ЖК, где проживает украинский офицер.
«Задержанный в балаклаве имитировал ремонт велосипеда, ожидая появления автомобиля с военным за рулем. В момент, когда машина приблизилась, агент бросил велосипед прямо под колеса и пытался стрелять по водителю», — отметили в ведомстве.
Выяснилось, что задачи российских спецслужб выполнял 37-летний житель одной из балканских стран. Он приехал в Киев в феврале 2026 года под видом туриста, а затем перебрался в Одессу для совершения покушения.
Там мужчина получил геолокацию тайника, где он забрал пистолет с глушителем и патронами. Некоторое время агент выслеживал основные места и маршруты потенциальной жертвы.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, СБУ разоблачила работавшего на ФСБ курсанта , который «сливал» координаты для ракетных ударов.