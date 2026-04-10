СБУ задержала киллера-иностранца, который хотел убить офицера ВМС ВСУ

СБУ задержала киллера / © СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности сорвали попытку убийства офицера Сил обороны Украины. Иностранный киллер действовал по указаниям российских спецслужб.

Об этом сообщили в СБУ.

Российский агент был задержан «на горячем» в Одессе. Он пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным следствия, киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из ЖК, где проживает украинский офицер.

«Задержанный в балаклаве имитировал ремонт велосипеда, ожидая появления автомобиля с военным за рулем. В момент, когда машина приблизилась, агент бросил велосипед прямо под колеса и пытался стрелять по водителю», — отметили в ведомстве.

Киллер задержан / © СБУ

Выяснилось, что задачи российских спецслужб выполнял 37-летний житель одной из балканских стран. Он приехал в Киев в феврале 2026 года под видом туриста, а затем перебрался в Одессу для совершения покушения.

Там мужчина получил геолокацию тайника, где он забрал пистолет с глушителем и патронами. Некоторое время агент выслеживал основные места и маршруты потенциальной жертвы.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ разоблачила работавшего на ФСБ курсанта , который «сливал» координаты для ракетных ударов.