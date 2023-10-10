СБУ задержала коллаборантку из Чернобаевки, которая помогала врагу в организации псевдореферендума

Служба безопасности Украины задержала еще одного организатора псевдореферендума, который захватчики проводили в период оккупации правобережной Херсонщины. Предательницей оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки, которая после захвата поселка поддержала оккупантов и пошла с ними на сотрудничество.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно

Как отмечают в ведомстве, за сотрудничество с врагом женщина получила назначение в состав местного избиркома и привилегии относительно свободного передвижения по территории района. В должности она выполняла указания оккупационного руководства о проведении фейковых выборов осенью 2022 года.

"Для этого она обходила жилье местных жителей и агитировала их поучаствовать в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу страны-агрессора. Во время таких "рейдов" коллаборантку сопровождали вооруженные кафиры, которые помогали ей запугивать жителей поселка и "выбивать" из них" подписи "в поддержку Кремля", – отмечают в СБУ.

Ожидалось, что после освобождения Херсонской области фигурантка долгое время скрывалась от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разыскали ее и задержали.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц)", – говорится в сообщении.

Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Татьяну Грабович, которая входит в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти". Она публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, а также отрицает существование нашего государства.

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