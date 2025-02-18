СБУ задержала "крота" ФСБ, корректировавшего удары по Хмельнитчине: что известно

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который осуществлял корректировку ракетных ударов по Хмельницкой области.

Об этом сообщили СБУ и Офис Генерального прокурора.

Предателем оказался 37-летний мобилизованный в местную воинскую часть мужчина, работавший оператором беспилотных систем. Он предоставлял российским спецслужбам информацию об объектах Сил обороны, электроподстанции и инфраструктуру Укрзализныци.

"Находясь в должности оператора беспилотных систем, "крот" использовал штатные БпЛА для отслеживания потенциальных целей. Также агент установил напротив узловой железнодорожной станции региона скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для фсб. Таким образом российские спецслужбы надеялись шпионить за движением военных эшелонов в направлении фронта", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины своевременно разоблачила предателя, который работал на российскую спецслужбу. Мужчину задержали сразу после видеосъемки стратегического объекта в Хмельницком.

"По данным следствия, в феврале 2025 года его завербовали представители фсб рф через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение мужчина согласился передавать разведданные о военных перевозках и объектах критической инфраструктуры", — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Во время обыска были изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ. На основе собранных доказательств ему было сообщено о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в рядах СБУ разоблачили топовую "крысу" ФСБ.

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