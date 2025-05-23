СБУ задержала "крота" ФСБ в военном институте: должен был скорректировать удар по объектам вуза

СБУ разоблачила «крота» в ведущем военном институте / © СБУ

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Служба безопасности Украины при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского задержала курсанта ведущего военного института, оказавшегося агентом российской ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

По поручению россиян фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

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Чтобы выполнить эту задачу, фигурант отмечал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.

Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объекты с привязкой к местности.

Также фигурант подготовил для отправки куратору из ФСБ отчеты, в которых расписал график пребывания курсантов на различных объектах.

Киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его работу на россиян и задержали на территории вуза.

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Фигурант подготовил для отправки куратору из ФСБ «отчеты» / © СБУ

Фигурант подготовил для отправки куратору из ФСБ «отчеты» / © СБУ

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения ФСБ, когда искал легкие заработки на Телеграмм-каналах.

Курсанту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала 17-летнего жителя города Лозовая Харьковской области, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Подросток сотрудничал с вражескими спецслужбами, передавая им локации сил обороны в Днепре и Харькове.

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