СБУ задержала "крота": хотел мобилизоваться, чтобы сдавать позиции ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области коллаборанта — жителя Херсона. Сторонник оккупантов пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы собирать разведданных в пользу страны-агрессорки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что по указанию российских кураторов злоумышленник должен был узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах. Впоследствии он планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещение десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.

Сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить предателя и задержали на этапе оформления военной службы в Сила обороны.

Оказалось, что Херсон во время оккупации города армией РФ поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь. Так называемая новая "власть" была назначена его "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии".

На "должности" коллаборант занимался подготовкой отрядов, конвоировавших похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы. Тогда он и попал в поле зрения враждебных спецслужб, привлекших его к негласному сотрудничеству.

Уже после освобождения Херсона приспешник россиян получил задание от оккупантов "залечь на дно". Впоследствии он переехал в Киевскую область. По плану, в регионе предатель должен обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ. Уже на фронте должен был приступить к выполнению враждебных задач.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по статье "коллаборационная деятельность". Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

СБУ задержала российский "крот".

Как сообщалось, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам. Он собирал и передавал россиянам информацию о секретных операциях в районах проведения АТО/ООС и задействованных в них сотрудников.

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