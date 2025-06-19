Российский "крот" в ВСУ готовил атаку на комплексы "Нептун"

СБУ / © twitter/СБУ

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СБУ разоблачила российского шпиона среди украинских военных, который передавал врагу координаты расположения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

33-летнего военнослужащего завербовала российская военная разведка (ГРУ). Он собирал данные для планирования воздушной атаки на украинские позиции с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. По информации следствия, шпион также должен был помочь корректировать обстрелы по учебным центрам ВСУ, где сам проходил подготовку.

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Задержание произошло при содействии командующих Вооруженными силами Украины и Военно-Морских сил. Во время обыска у подозреваемого изъяли телефон с поличным его противоправной деятельности.

Задержанному доложено о подозрении за государственной изменой в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

© СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из частных университетов Запорожья.

Фигурантами дела стали ректор учебного заведения и еще восемь должностных лиц, среди которых его заместители и руководители институтов. По данным следствия, они наладили схему легализации уклончан путем оформления их в аспирантуру на дневную форму обучения без вступительных экзаменов и без фактического посещения занятий.

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