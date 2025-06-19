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- Украина
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Российский "крот" в ВСУ готовил атаку на комплексы "Нептун"
СБУ задержала крота во время подготовки очередного отчета.
СБУ разоблачила российского шпиона среди украинских военных, который передавал врагу координаты расположения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на юге Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
33-летнего военнослужащего завербовала российская военная разведка (ГРУ). Он собирал данные для планирования воздушной атаки на украинские позиции с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. По информации следствия, шпион также должен был помочь корректировать обстрелы по учебным центрам ВСУ, где сам проходил подготовку.
Задержание произошло при содействии командующих Вооруженными силами Украины и Военно-Морских сил. Во время обыска у подозреваемого изъяли телефон с поличным его противоправной деятельности.
Задержанному доложено о подозрении за государственной изменой в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из частных университетов Запорожья.
Фигурантами дела стали ректор учебного заведения и еще восемь должностных лиц, среди которых его заместители и руководители институтов. По данным следствия, они наладили схему легализации уклончан путем оформления их в аспирантуру на дневную форму обучения без вступительных экзаменов и без фактического посещения занятий.