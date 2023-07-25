СБУ задержала на Черниговщине агентку российского ГРУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку российского ГРУ, которая шпионила за боевой авиацией ВСУ на Черниговщине.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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В сообщении указывается, что контрразведка Службы безопасности задержала еще одну предательницу, которая помогала РФ собирать разведданные о Силах обороны в Черниговской области.

Фигурантка работала на главное управление генерального штаба ВС РФ.

По указанию российской спецслужбы она скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на северных рубежах нашего государства.

Раньше злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направление полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Также она хотела обнаружить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона.

По имеющимся данным, захватчики планировали использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали фигурантку при попытке передачи данных.

При обыске по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она под стражей и полностью признала свою вину. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ. Он причастен к серии терактов в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ задержала скандального блогера Марьяна Чаву со Львовщины, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.

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