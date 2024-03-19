СБУ задержала на Харьковщине предателя, который следил за ВСУ и "сливал" информацию оккупантам (фото)

Задержали его при попытке побега на временно оккупированные территории.

Служба безопасности Украины задержала приспешника российских кафиров, который следил за бойцами ВСУ и дежурил на российских блокпостах во время боев за Харьков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка разоблачили жителя Харьковщины, который помогал российским оккупантам. Задержали его при попытке побега на временно оккупированные территории.

Подозреваемый добровольно обходил фронтовую территорию области, где фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Всю полученную информацию он передавал командованию оккупационных группировок РФ, воевавших на Изюмском направлении.

"Кроме этого, после захвата части региона, захватчики привлекали своего приспешника к дежурству на российских блокпостах. Там он помогал агрессору выявлять участников движения сопротивления, действовавших на территории области. Для этого фигуранту выдали автомат АК-74 с боеприпасами и военную форму русского образца. Владея информацией об украинских патриотах-односельчанах, он ”сдавал” их захватчикам во время остановки автомобилей на вражеских блокпостах", — рассказали в СБУ.

Предателю сообщается о подозрении с двумя статьями УК Украины:

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Житомирской области задержали предательницу, которая помогала оккупантам отслеживать системы ПВО.

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