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СБУ задержала на взятке мэра Сум Александра Лысенко (фото)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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СБУ задержала на взятке мэра Сум Александра Лысенко (фото)

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала мэра Сум на взятке Фото: СБУ

Мэр Сум был задержан "на горячем".

Служба безопасности Украины совместно и НАБУ 2 октября задержали мэра Сум и директора департамента инфраструктуры города на взятке в 2,1 млн. гривен.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СБУ.

Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе.

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала мэра Сум на взятке Фото: СБУ / ©
Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала мэра Сум на взятке Фото: СБУ

По заявлению сотрудников СБУ, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателей 2 млн 130 тысяч гривен. В случае отказа платить, им угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала мэра Сум на взятке Фото: СБУ / ©
Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала мэра Сум на взятке Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала Лысенко "на горячем" — именно во время получения части транша в 1,4 млн гривен.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения.

Известно, что Лысенко был избран от партии "Батькивщина".

Напомним, в Одесской области пограничник предлагал переправить уклоняющегося за границу за 10 тысяч долларов. ТСН.ua собрал все подробности дела.

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Дата публикации
Просмотры
907
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