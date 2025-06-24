СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ: наводил российские ракеты по Днепру и Полтавщине

СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ / © ssu.gov.ua

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Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, корректировавшего воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба вовлекла в преступную деятельность в обмен на обещание легких денег. Его завербовали, когда фигурант искал заработок в телеграмм-каналах.

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По заказу российской спецслужбы агент разведывал локацию украинских войск на территории обоих регионов.

Чтобы выполнить враждебную задачу, парень объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные цели на камеру своего телефона.

Сразу после таких вылазок фигурант мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами нужных объектов на гугл-карте.

По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по Украине.

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Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали несовершеннолетнего агента с поличным, когда он шпионил возле военного объекта в Днепре. У задержанного изъят телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом.

Также военная контрразведка СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, сотрудники СБУ провели спецоперацию в Хмельницкой области и задержали агента ФСБ России, который собирал разведданные для ударов по аэродромам ВСУ на западе Украины.