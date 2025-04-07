СБУ задержала несовершеннолетних поджигателей, уничтожавших объекты "Укрзализныци" по указанию РФ

Поджигатель / © СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила группу несовершеннолетних, которые по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги релейных шкафов «Укрзализныци» в северных и центральных областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Младшему из задержанных поджигателей было всего 12 лет, а самому старшему — 16. Все они были местными школьниками и студентами, которых российские спецслужбы привлекли из-за предложений «легких денег» в Телеграмм-каналах.

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Согласно расследованию, оккупанты привлекли несовершеннолетних в диверсионную деятельность, нацелив их на уничтожение объектов критической инфраструктуры. Для этого они использовали легковоспламеняющиеся смеси и фиксировали поджоги на видео. Первоначально российские спецслужбы тестировали потенциальных агентов на готовность к совершению провокаций, поручая им рисунки граффити на стенах. После этого несовершеннолетние подожгли несколько релейных шкафов и получили новые инструкции: изготовить самодельное взрывное устройство для последующих терактов. Однако СБУ удалось остановить их на этапе подготовки.

Шесть из этих поджигателей задержаны в Черкасской области, где они учились в школе города Смела. Против них уже возбуждено дело за подготовку к теракту. Еще один из фигурантов задержан в Чернигове. Это был 16-летний студент местного лицея, который имел целью поджечь релейные шкафы, обеспечивающие бесперебойное движение грузовых и военных поездов. Сотрудники СБУ задержали его после поджога первого объекта.

Собранные доказательства позволили СБУ сообщить несовершеннолетнему подозрению по статье 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия), предусматривающей пожизненное лишение свободы. Дело ведет СБУ по процессуальному руководству областных прокуратур Черкасской и Черниговской областей.

Напомним, СБУ обнаружила агентов еще до реализации плана, зафиксировала все подготовительные действия и задержала их непосредственно при приближении к админздания со взрывчаткой.