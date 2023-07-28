СБУ задержала переселенца, который шпионил за ПВО

СБУ задержала в Кировоградской области агента ФСБ, собиравшего разведданные о дислокации Сил обороны на территории региона. В частности, предатель шпионил за украинским ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.

Злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области. Российская спецслужба завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения в РФ. Уже после 24 февраля 2022-го предатель получил задачу прибыть в Кировоградскую область как переселенец с востока Украины. Именно на территории этого региона он проводил разведывательно-подрывную деятельность.

Российский агент поселился в одном из населенных пунктов области и начал собирать информацию о местах базирования подразделений ВСУ. Прежде всего, его интересовали боевые позиции украинской противовоздушной обороны и локации местных штабов Теробороны.

"Чтобы получить эти сведения, злоумышленник устроился ремонтником на одном из военных объектов региона. За каждую выполненную задачу кафиры "гарантировали" своему приспешнику денежную оплату в размере до пяти тысяч гривен. Кроме того, как вознаграждение ФСБ обещала "эвакуировать" этого агента в Россию и трудоустроить в ряды спецслужбы страны-агрессорки", — говорится в сообщении.

Впрочем, Службы безопасности разоблачила фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержала, когда он скрыто фотографировал объект ВСУ. У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который использовал для коммуникации с представителем ФСБ и фиксации мест базирования украинских защитников.

Стороннику оккупантов сообщили о подозрении по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала предателя, который шпионил за украинским ПВО. / Фото: СБУ

Как сообщалось, в Харькове задержан агент разведки РФ. Он подозревается в том, что он снимал для врага стратегические объекты и места базирования Сил обороны. Предатель входил в состав агентурного аппарата российского Главного управления Генерального штаба ВС.

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