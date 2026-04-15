СБУ задержала помощников народных депутатов за организацию схем для уклонистов

Задержание помощников нардепов

Двух помощников народных депутатов Украины разоблачили на организации схем для уклонения от мобилизации через фальшивые медицинские документы или нелегальный выезд за границу.

Об этом сообщили в СБУ.

Установлено, что помощники нардепов предлагали клиентам:

фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;

справки об «инвалидности»;

фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных громад региона.

Стоимость их «услуг» составляла 16 тысяч долларов.

Как установило расследование, после получения всей суммы дельцы сразу блокировали контакты своих клиентов и исчезали «с радаров».

Правоохранители задержали их «на горячем» после получения средств.

Во время обысков у них изъяты смартфоны с доказательствами аферы и деньги, полученные преступным путем.

Организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Подозрение получила гражданка Украины, которая под видом культурных гастролей помогла выехать 28 людям. Ни один из них в страну не вернулся.