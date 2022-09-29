СБУ задержала предателя, которого россияне избрали управлять оккупированным селом Дымер на Киевщине

Служба безопасности Украины задержала еще одного предателя, которого во время оккупации Киевской области захватчики избрали так называемым "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".

Он обеспечивал горючим военную технику россиян, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования врага.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также коллаборант принимал участие в допросах незаконно заключенных украинцев, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины.

"Рашисты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адресах проживания участников АТО. В случае отказа "сдавать" украинских воинов враг применял к людям психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", — говорят в спецслужбе.

Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником ВС РФ с позывным "отец Кирилл".

"По данным следствия, коллаборантом является местный предприниматель, который добровольно согласился сотрудничать с агрессорами "на должности" "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий", — говорится в сообщении.

Там вражеский приспешник обустроил свое "рабочее место" и проводил встречи с местными жителями, которых пытался привлечь к сотрудничеству с оккупантами.

После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности нашли его и задержали.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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