СБУ задержала предателя, который руководил аэропортом в оккупированном Симферополе

Задержанный был военнослужащим ВСУ, которого еще до аннексии Крыма завербовали российские спецслужбы.

В Херсонской области контрразведчики СБУ задержали "заместителя директора" захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь". Его обвиняют содействии российским войскам в установлении контроля над воздушным пространством аннексированного Крыма.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, задержанный находился на военной службе в Вооруженных силах Украины, но еще в 2011 году его завербовали российские спецслужбі и он получил паспорт гражданина РФ.

Во время аннексии украинского полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма". В 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них — международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух".

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее оперативники СБУ задержали одного из организаторов так называемого "референдума", проведенного оккупантами в 2014 году в Луганской области.

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