СБУ задержала рецидивистов, поджигавших объекты для российских спецслужб

Задержанные ранее уже отбывали наказание за наркоторговлю и воровство.

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили двух рецидивистов, которые сотрудничали с российскими спецслужбами, осуществляя поджоги объектов инфраструктуры в Украине Их основными мишенями были почтовые отделения, автомобили Сил обороны и оборудование Укрзализныци в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Оба задержанных, ранее отбывавших наказание за наркоторговлю и кражи, привлекли к диверсионной деятельности через Телеграмм-каналы. Для выполнения задач они использовали легковоспламеняющиеся вещества, а результаты поджогов фиксировали на видео для отчетности перед кураторами из РФ.

Задержан в Киевской области

В Киевской области был задержан 28-летний житель Березани, который поджег отделение частного почтового сервиса и планировал подобные атаки на другие объекты общества. Благодаря оперативным действиям правоохранителей дальнейшие преступления были предотвращены.

На Прикарпатье 40-летний рецидивист поджег автомобиль ВСУ, а также обогревательный шкаф стрелочных переводов на стратегической железнодорожной линии. После задержания его причастность к другим преступлениям была дополнительно подтверждена.

По факту действий обоих злоумышленников возбуждены уголовные производства по статьям:

• ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия в условиях военного положения),

• ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Фигуранты взяты под стражу.

Напомним, что в Украине зафиксировали несколько диверсий против сотрудников полиции и военных. Все это происходило в режиме онлайн – на месте одного из преступлений была обнаружена камера, которая вела трансляцию.