СБУ задержала россиянина, который был топчиновником оккупационой власти Крыма

Он работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который активно способствовал временной оккупации АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, он приехал на полуостров после его оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма. Мужчина приехал из России для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. Ему пообещали повышение по службе.

"Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли" перебежчикам" и на стратегические направления "расставляли своих ", — подчеркнули в СБУ.

Как установило следсто, в 2014-2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий. Во время пребывания на должностях россиянин активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова. В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

"Мужчина неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством главы" Республики Крым" Аксенова. В ходе этих встреч топчиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов", — отмечают в пресс-службе СБУ .

Также добавляют, в сентябре 2021 гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительное заключение в отношении него в суд.

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