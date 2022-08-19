СБУ задержала россиянина, который собирал для ФСБ разведданные вблизи Краматорска: фото

СБУ в Донецкой области поймала двух вражеских агентов — один из которых — гражданин РФ.

СБУ задержала россиянина, которого Федеральная служба безопасности РФ отправила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска.

Об этом сообщили в СБУ.

"В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов на востоке нашего государства сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов", - говорится в сообщении.

В их числе – гражданин РФ, который еще 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перекинула в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донбасса. Его разоблачили на территории Дружковки.

фото/СБУ

Другого агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области. Он передавал оккупантам маршруты перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.

Оба задержанным сообщили о подозрениях в совершении преступлений и взяли их под стражу.

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