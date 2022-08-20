СБУ задержала российских агентов, пытавшихся устроиться в ВСУ

Контрразведка СБУ задержала двух агентов страны-агрессора, пытавшихся собрать разведданные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов.

Для реализации этой задачи российские ссыльные пытались устроиться в ряды логистических подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины. Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам.

Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против нашего государства. Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева.

Фото: СБУ

Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов. Контрразведчики своевременно разоблачили их планы и задокументировали преступные действия. Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средствам связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.

Напомним, СБУ в Донецкой области поймала двух вражеских агентов — один из которых — гражданин РФ, которого Федеральная служба безопасности РФ перебросила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска.

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