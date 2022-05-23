СБУ задержала российского агента: хотел призваться в воинскую часть в Житомирской области

Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение Вооруженных сил.

Отмечается, что россияне завербовали жителя Киевской области в начале полномасштабной агрессии РФ – в марте 2022-го. Во время временной оккупации одного из населённых пунктов Бучанского района он начал сотрудничать с врагом.

Об этом сообщило управление СБУ в Житомирской области, а также пресс-служба Национальной полиции.

Украинец ориентировал военных страны-агрессора на местности. Мужчина также собирал данные о дислокации украинских войск и сообщал врагу адреса проживания бывших участников АТО. В частности, рассказали в полиции, он предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО. После этого он был подвергнут пыткам и пыткам.

Предатель хорошо знал местность Бучанского района. А потому "советовал" захватчикам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов. После того, как ВСУ освободили регион от российских захватчиков, украинец получил другую задачу. Он добровольно обратился в местный военкомат по поводу призыва и зачисления в одну из воинских частей в Житомирской области.

Сотрудники СБУ разоблачили планы предателя и задержали его. Во время обысков по месту жительства полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

Предателю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, в Киевской области арестовали коллаборанта, которого оккупанты назначили "мэром" Дымера и соседних сел. В его подчинении была значительная часть Киевской области, в частности, Дымер, Катюжанка, Ясногородка и так далее к северу от Киева. По информации американского издания The Wall Street Journal в Украине арестован Александр Харченко – гауляйтер оккупированной россиянами части Киевской области.

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