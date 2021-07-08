СБУ задержала российского "авторитета", который находится в санкционных списках СНБО

Он организовал группу, занимавшуюся сбытом крупных сумм поддельных денег.

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Как сообщает пресс служба СБ Украины, установлено, что организатор схемы — гражданин РФ, фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".

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Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости. Задержали организатора и одного из участников группировки.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.

Напомним, чиновники "Киевавтодора" и Киевгорсовета присвоили 110 млн. Схему хищения государственных средств уличили в Государственном бюро расследований.

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