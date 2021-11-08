СБУ задержала шпионов, которые "сливали" материалы тайных военных разработок для одной из стран Восточной Азии

Иностранец осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных военных разработок.
Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Задержали их "на горячем" после получения ими материалов, составляющих государственную тайну.
Об этом сообщает СБУ.
Правоохранительные органы установили, что иностранец, длительное время находящийся в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение. Мужчина устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, предпринимал попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству. Также он за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.
По результатам проведенных обысков изъяли :
- средства связи,
- компьютерная техника,
- флеш-накопители, документы и другие материалы.
"В настоящее время иностранец уведомлен о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избран мера пресечения в виде содержания под стражей.. Продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении СБУ.
Напомним, США предъявят обвинения 22-летнему украинцу, подозреваемому в кибератаке.