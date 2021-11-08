СБУ задержала шпионов, которые "сливали" материалы тайных военных разработок для одной из стран Восточной Азии

СБУ задержала шпионов, которые "сливали" материалы тайных военных разработок для одной из стран Восточной Азии

Иностранец осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных военных разработок.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Задержали их "на горячем" после получения ими материалов, составляющих государственную тайну.

Об этом сообщает СБУ.

Правоохранительные органы установили, что иностранец, длительное время находящийся в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение. Мужчина устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, предпринимал попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству. Также он за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.

По результатам проведенных обысков изъяли :

средства связи,

компьютерная техника,

флеш-накопители, документы и другие материалы.

"В настоящее время иностранец уведомлен о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избран мера пресечения в виде содержания под стражей.. Продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, США предъявят обвинения 22-летнему украинцу, подозреваемому в кибератаке.

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