СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом: почти 10 лет терроризировал жителей

Служба безопасности Украины задержала "смотрящего" за Кривым Рогом, который почти 10 лет терроризировал жителей города. Неоднократно осужденный криминальный авторитет причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник участвовал в разрешении искусственных конфликтов, которые для местных предпринимателей создавали подконтрольные ему преступные группировки. За разрешение "спора" он получал свой процент от общей суммы "выбитых" денег. В случае отказа платить "долги" участники банд угрожали потерпевшим и их родственникам насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

Фото: СБУ

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Кроме того, мужчина был на постоянном контакте с представителями преступной среды РФ, в том числе с российскими "ворами в законе". С ними периодически координировал свою незаконную деятельность и решал вопрос о наполнении так называемого "общака".

"Все это негативно влияло на криминогенную обстановку в регионе и расшатывало внутреннюю ситуацию в Кривом Роге. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты незаконной деятельности фигуранта и задержали его на попытках очередного получения денег за решение "спорных вопросов" с бизнесом", — говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины – установление или распространение преступного влияния. Мужчине грозит наказание до 15 лет заключения.

Напомним, в Кривом Роге неизвестны на BMW X5 устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома. Вооруженные молодые люди открыли огонь по своему обидчику из помпового ружья и травматического пистолета.

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