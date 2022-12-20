СБУ задержала сторонника новороссии, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией и снимался в российских пропагандистских сюжетах.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного сторонника "русского мира" во время контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно этот мужчина в 2014 году поднимал российское знамя над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения. Кроме этого, он выступал перед камерами российских пропагандистов, где агитировал к "изменению границ границы Украины и захвату государственных органов".

"Больше всего таких "эфиров" при его участии были сняты представителями кремлевского телеканала "россия-1", — говорят в СБУ.

Однако когда попытки оккупантов в 2014 году "провалились", злоумышленник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

"Для этого соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов", — рассказывают в СБУ.

Однако даже после многих лет избегания ответственности злоумышленник таки получит наказание. СБУ установила его местонахождение и задержала. Во время обыска в помещении сторонника оккупантов правоохранители нашли:

флаги РФ и георгиевские ленты;

снайперскую винтовку с оптикой;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины идентифицировала трех коллаборанток, инициировавших "присоединение" Луганщины к Российской Федерации – среди них представительница "ЛНР" на переговорах в Минске.

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